Проект Бюджету-2022: скільки запланували витратити на космічну галузь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2022 рік, який сьогодні зареєстрували у ВР, запланували виділити Державному космічному агентству понад 1,1 млрд грн, передає УНН.
Деталі
Як зазначено у пояснювальній записці, на космічну галузь у проекті Державного бюджету України на 2022 рік передбачаються видатки, зокрема на:
продовження виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських) робіт пов’язаних з провадженням космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, які виконувалися в рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України у сумі 95 млн грн;
продовження робіт пов’язаних з утилізацією твердого ракетного палива та забезпечення безпеки його зберігання – 510,4 млн грн;
забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів, забезпечення контролю за сейсмічною обстановкою та іншим геофізичними явищами на всій Земній кулі, забезпечення контролю за якість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки – 450,9 млн гривень.
Раніше
У Держкосмосі повідомили УНН, що очікують отримати близько 3-х мільярдів гривень на рік.
Нагадаємо
У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік.