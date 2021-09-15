У Раді зареєстрували проект Бюджету-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік, повідомляє УНН.
Деталі
15 вересня, як і передбачено законодавством, у ВР уряд зареєстрував законопроект № 6000 про Державний бюджет України на 2022 рік.
Наразі текст законопроекту відсутній. Проект у ВР вже передали на розгляд керівництву.
Що було раніше
Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.
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Документом, згідно з даними уряду, передбачено:
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- ВВП номінальний — 5 368 млрд грн
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- ВВП реальний — 3,8% р/р
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- Доходи — 1 277,7 млрд грн
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- Видатки — 1 465,7 млрд грн
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- Дефіцит — 188 млрд грн
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- Індекс споживчих цін — 6,2% (грудень до грудня попереднього року)
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- Прожитковий мінімум — з 1 січня — 2 393 грн, з 1 липня — 2 508 грн, з 1 грудня — 2 589 грн
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- Мінімальна зарплата — з 1 січня — 6 500 грн, з 1 жовтня — 6 700 грн
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- Середньомісячна заробітна плата — 15 258 грн
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- Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, до економічно активного населення — 8,5%
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- Експорт товарів і послуг — 6,5% р/р
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- Імпорт товарів і послуг — 9,2% р/р
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- Курс гривні до долара США — 28,6/28,7 середній/на кінець року
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