У Раді зареєстрували проект Бюджету-2022

Деталі

15 вересня, як і передбачено законодавством, у ВР уряд зареєстрував законопроект № 6000 про Державний бюджет України на 2022 рік.

Наразі текст законопроекту відсутній. Проект у ВР вже передали на розгляд керівництву.

Що було раніше

Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.

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Документом, згідно з даними уряду, передбачено: