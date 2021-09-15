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Уряд схвалив проект Держбюджету на 2022 рік: головні показники

Уряд схвалив проект Держбюджету на 2022 рік: головні показники

Київ • УНН

 • 26669 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України у середу схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік. УНН зібрав для вас основні показники, закладені в документі.

Деталі

Доходи Держбюджету на 2022 рік визначені у сумі 1 267 393 399,1 тис. грн (1 267 млрд грн);

Видатки Держбюджету – 1 441 939 445,6 тис. грн (1 441 млрд грн);

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету – 188 006 000,2 тис. грн (188 млрд грн).

Проектом визначено на 31 грудня 2022 року граничний обсяг державного боргу у сумі 2 725 325 400,9 тис. грн (2 757 млрд грн) та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 367 977 247,8 тис. грн (367 млрд грн).
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, який сьогодні презентував проект Держбюджету в уряді, передбачено зниження дефіциту Держбюджету на 2%, у 2024 році він складатиме 2,7% ВВП.

Витрати за державним боргом у 2022 році передбачені у сумі 574,7 млрд грн.

Прожитковий мінімум

Проект встановлює у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2393 грн, з 1 липня 2508 грн, з 1 грудня 2589 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей до 6 років: з 1 січня 2100 грн, з 1 липня 2201 грн, з 1 грудня 2272 грн.
- дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2618 грн, з 1 липня 2744 грн, з 1 грудня 2833 грн.
- працездатних осіб: з 1 січня 2481 грн, з 1 липня 2600 грн, з 1 грудня 2684 грн.
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 1934 грн, з 1 липня 2027 грн, з 1 грудня 2093 грн.

Мінімальна зарплата

- у місячному розмірі: з 1 січня 6500 грн, з 1 жовтня 6700 грн;

- у погодинному розмірі: з 1 січня 39,26 грн, з 1 жовтня 40,46 грн;

Макропоказники

Бюджет на 2022 рік грунтується на макропрогнозі, схваленому урядом. Зі слів міністра фінансів Сергія Марченка, передбачається:
- реальний ВВП на рівні 3,8%;
- інфляція 6,2%;
- середньорічний курс гривні до долара 28,6 грн.

Основні напрямки видатків

В уряді анонсували зростання видатків на медицину у 2022 році. Зі слів Марченка, який презентував основні показники бюджету в уряді, видатки на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд грн на 35,8 млрд грн.

У той же час, відповідно до проекту бюджету, видатки Міністерства охорони здоров’я складають 191 244 427,9 тис грн (191 млрд грн).

Видатки Держбюджету для Міністерства оборони в 2022 році заплановані у сумі 130 988 435 тис. грн (131 млрд грн) без урахування державних гарантій.

Зі слів Марченка, загальний фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони в проекті становить 319,4 млрд грн – 5,95% ВВП.

Також з його слів, видатки на освіту в наступному році передбачаються у сумі 186, млрд грн.

На Пенсійний фонд у 2022 році, згідно з проектом бюджету, буде спрямовано 200,6 млрд грн.

Міністр фінансів повідомив також, що видатки на виплату пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги в опалювальному сезоні 2021-2022р. передбачені на рівні 34 млрд грн. Він повідомив, що у 2022 році видатки на культуру та мистецтво заплановані у сумі 13,5 млрд грн.

На розвиток регіонів, зі слів Марченка, в бюджеті закладено 53,3 млрд грн.

Також міністр повідомив під час презентації проекту, що у проекті Державного бюджету будуть передбачені кошти для проведення Всеукраїнського перепису населення. Як випливає з самого документу, зокрема на інформаційно-технічне забезпечення проедення Всеукраїнського перепису передбачають 400 000 тис. грн (400 млн грн).

Що було раніше

Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету сягнуть 1465 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 188 млрд гривень. Таким чином, у відсотковому співвідношенні дефіцит бюджету знижується — до 3,5% проти 5,5% у 2021 році. Окрім того, повідомлялося, що ВВП закладають обсягом 5368 млрд; кредити - 529 млрд; погашення та обслуговування державного боргу - 560 млрд.

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