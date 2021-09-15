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Правительство одобрило проект Госбюджета на 2022 год: главные показатели

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2022 год: главные показатели

Киев  •  УНН

 • 26658 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины в среду одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год. УНН собрал для вас основные показатели, заложенные в документе.

Детали

Доходы Госбюджета на 2022 год определены в сумме 1267393 399,1 тыс. грн (1267 млрд грн);

Расходы Госбюджета - 1441939 445,6 тыс. грн (1441 млрд грн);

Предельный объем дефицита Государственного бюджета - 188 006 000,2 тыс. грн (188 млрд грн).

Проектом определено на 31 декабря 2022 года предельный объем государственного долга в сумме 2725325 400,9 тыс. грн (2757 млрд грн) и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 367 977 247,8 тыс. грн (367 млрд грн).

По словам министра финансов Сергея Марченко, который сегодня презентовал проект Госбюджета в правительстве, предусмотрено снижение дефицита Госбюджета на 2%, в 2024 году он составит 2,7% ВВП.

Расходы по государственному долгу в 2022 году предусмотрены в сумме 574,7 млрд грн.

Прожиточный минимум

Проект устанавливает в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января - 2393 грн, с 1 июля - 2508 грн, с 1 декабря - 2589 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения:
- детей до 6 лет: с 1 января - 2100 грн, с 1 июля - 2201 грн, с 1 декабря - 2272 грн.
- детей от 6 до 18 лет: с 1 января - 2618 грн, с 1 июля - 2744 грн, с 1 декабря - 2833 грн.
- трудоспособных лиц: с 1 января - 2481 грн, с 1 июля - 2600 грн, с 1 декабря - 2684 грн.
- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1934 грн, с 1 июля - 2027 грн, с 1 декабря - 2093 грн.

Минимальная зарплата

- в месячном размере: с 1 января - 6500грн, с 1 октября - 6700 грн;

- в почасовом размере: с 1 января - 39,26 грн, с 1 октября - 40,46 грн;

Макропоказатели

Бюджет на 2022 год основывается на макропрогнозе, одобренном правительством. По словам министра финансов Сергея Марченко, предусматривается:
- реальный ВВП на уровне 3,8%;
- инфляция 6,2%;
- среднегодовой курс гривны к доллару 28,6 грн.

Основные направления расходов

В правительстве анонсировали рост расходов на медицину в 2022 году. По словам Марченко, который представил основные показатели бюджета в правительстве, расходы на медицину в 2022 году вырастут до 197,2 млрд грн на 35,8 млрд грн.

В то же время, согласно проекту бюджета, расходы Министерства здравоохранения составляют 191 244 427,9 тыс грн (191 млрд грн).

Расходы Госбюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 130 988 435 тыс. грн (131 млрд грн) без учета государственных гарантий.

По словам Марченко, общий финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в проекте составляет 319,4 млрд грн - 5,95% ВВП.

Также по его словам, расходы на образование в следующем году предусматриваются в сумме 186 млрд грн.

На Пенсионный фонд в 2022 году, согласно проекту бюджета, будут направлены 200,6 млрд грн.

Министр финансов сообщил также, что расходы на выплату льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги в отопительном сезоне 2021-2022р. предусмотрены на уровне 34 млрд грн. Он сообщил, что в 2022 году расходы на культуру и искусство запланированы в сумме 13,5 млрд грн.

На развитие регионов, по словам Марченко, в бюджете заложено 53,3 млрд грн.

Также министр сообщил во время презентации проекта, что в проекте Государственного бюджета будут предусмотрены средства для проведения Всеукраинской переписи населения. Как следует из самого документа, в частности на информационно-техническое обеспечение проеденных Всеукраинской переписи предусматривают 400000 грн (400 млн грн).

Что было раньше

Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что согласно проекту бюджета, доходы госбюджета в 2022 году составят 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с 2021 годом. Расходы госбюджета составят 1465 млрд гривен. Дефицит бюджета - 188 млрд гривен. Таким образом, в процентном соотношении дефицит бюджета снижается - до 3,5% против 5,5% в 2021 году. Кроме того, сообщалось, что ВВП закладывают объемом 5368 млрд; кредиты - 529 млрд; погашение и обслуживание государственного долга - 560 млрд.

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