В Раде зарегистрировали проект Бюджета-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год, сообщает УНН.
Детали
15 сентября, как и предусмотрено законодательством, в ВР правительство зарегистрировало законопроект № 6000 о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
Сейчас текст законопроекта отсутствует. Проект в ВР уже передали на рассмотрение руководству.
Что было ранее
Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.
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Документом, согласно данным правительства, предусмотрено:
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- ВВП номинальный - 5 368 млрд грн
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- ВВП реальный - 3,8% г/г
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- Доходы - 1 277,7 млрд грн
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- Расходы - 1 465,7 млрд грн
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- Дефицит - 188 млрд грн
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- Индекс потребительских цен - 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)
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- Прожиточный минимум - с 1 января - 2 393 грн, с 1 июля - 2 508 грн, с 1 декабря - 2 589 грн
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- Минимальная зарплата - с 1 января - 6 500 грн, с 1 октября - 6 700 грн
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- Среднемесячная заработная плата - 15 258 грн
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- Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ, к экономически активному населению - 8,5%
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- Экспорт товаров и услуг - 6,5% г/г
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- Импорт товаров и услуг - 9,2% г/г
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- Курс гривны к доллару США - 28,6/28,7 средний/на конец года
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