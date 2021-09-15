Проект Бюджета-2022: сколько запланировали потратить на космическую отрасль

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123058 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 138090 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117255 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115159 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 146347 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123087 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164530 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143391 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179733 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173030 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Проект Бюджета-2022: сколько запланировали потратить на космическую отрасль

Проект Бюджета-2022: сколько запланировали потратить на космическую отрасль

Киев  •  УНН

 • 26223 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2022, который сегодня зарегистрировали в ВР, запланировали выделить Государственному космическому агентству более 1,1 млрд грн, передает УНН.

Детали

Как указано в пояснительной записке, на космическую отрасль в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год предусматриваются расходы, в частности на:

продолжение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-конструкторских) работ связанных с осуществлением космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, которые выполнялись в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины в сумме 95 млн грн;

продолжение работ связанных с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечения безопасности его хранения - 510,4 млн грн;

обеспечение приема и обработки специальной и служебной информации с космических аппаратов, обеспечение контроля за сейсмической обстановкой и другим геофизическими явлениями на всем Земном шаре, обеспечение контроля за качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовлением серийной продукции, поставкой и монтажом ракетно-космической техники - 450,9 млн гривен.

Ранее

В Госкосмосе сообщили УНН, что ожидают получить около 3-х миллиардов гривен в год.

Напомним

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

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