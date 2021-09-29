Кабмін затвердив проект космічної програми України до 2025 року

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“Проектом закону пропонується затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2021–2025 роки. Сукупність завдань і заходів програми на 2021-2025 роки передбачає виконання перспективних проектів, розроблення ключових зразків космічної техніки, організація робіт, оріентованих на кінцевого споживача, принципове покращення міжнародного співробітництва, одержання вагомих результатів у пріоритетних напрямках національного розвитку, в першу чергу у забезпеченні завдань національної безпеки та оборони”, — доповів під час представлення проекту віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

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З його слів, фінансування програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік з урахуванням його можливостей, а такж інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікуваний чистий дохід від реалізації програми на кінець терміну реалізації програми 2025 рік складає близько 3 млрд грн, заявив Уруський.

Згідно з самою програмою, її виконання серед іншого дозволить розробити комплекс новітніх зразків ракетно-космічної техніки в рамках системних проектів створення перспективних ракет-носіїв легкого/середнього класу для забезпечення доступу до космосу та участі в міжнародних проектах. Вказано також, що виконання програми дозволить створити до 2 тис. додаткових робочих місць.

Що було раніше

Як писав УНН, у проекті Державного бюджету на 2022 рік, який сьогодні зареєстрували у ВР, запланували виділити Державному космічному агентству понад 1,1 млрд грн.