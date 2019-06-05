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Правительство утвердило Положение о ПСО участников рынка электроэнергии

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил проект постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" и проект протокольного решения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"У меня три предложения. Первая - парламент определил, что рынок должен быть введен 1 июля и внедрен в действие. Закон Украины. У нас сегодня нет никаких вариантов, как только вводить его. Вторая позиция - цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту. Третья - чтобы рынок был введен технически... Поэтому есть предложение сейчас его (проект постановления - ред.) одобрить с однодневной доработкой, чтобы с 1 июля у нас не было никаких вопросов по росту", - сказал Гройсман.

Так, докладывая относительно проекта постановления, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что решения, в частности о возложении специальных обязанностей, даст возможность не поднимать цены для населения, и оставить их на уровне цен, которые были в течение последних трех лет.

Он подчеркнул, что в течение трех лет цены на электроэнергию не поднимались.

"Не будут подниматься и во время введения рынка электрической энергии. За счет чего это проходит - за счет постановления, которое мы предлагаем принять. Она определяет, на кого возлагаются эти специальные обязанности. Это - "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также распределительные сети и оператор системы распределения... Цены для населения остаются в тех пределах, в которых они были до введения этого рынка - в норме постановления до 31 декабря 2020 года эта цена является неизменной", - сказал он.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля.

В то же время, представитель Президента в правительстве Андрей Герус заявил, что введение свободного рынка электроэнергии в Украине следует отложить до 1 июля 2020 года.

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