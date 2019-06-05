Уряд затвердив Положення про ПСО на учасників ринку електроенергії

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив проект постанови "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" та проект протокольного рішення. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"У мене три пропозиції. Перша – парламент визначив, що ринок має бути введений 1 липня і впроваджений в дію. Закон України. У нас сьогодні немає жодних варіантів, як тільки вводити його. Друга позиція – ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання. Третя – щоб ринок був запроваджений технічно… Тому є пропозиція зараз його (проект постанови - ред.) схвалити з одноденним доопрацюванням, щоб з 1 липня у нас не було жодних питань по зростанню", - сказав Гройсман.

Так, доповідаючи щодо проекту постанови, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що рішення, зокрема щодо покладення спеціальних обов'язків, дасть можливість не піднімати ціни для населення, і залишити їх на рівні цін, які були протягом останніх трьох років.

Він підкреслив, що протягом трьох років ціни на електроенергію не піднімалися.

"Не будуть вони підніматись і під час введення ринку електричної енергії. За рахунок чого це проходить – за рахунок постанови, яку ми пропонуємо прийняти. Вона визначає, на кого покладаються ці спеціальні обов’язки. Це – "Енергоатом", "Укргідроенерго", а також розподільчі мережі і оператор системи розподілу… Ціни для населення залишаються в тих межах, в яких вони були до введення цього ринку - в нормі постанови до 31 грудня 2020 року ця ціна є незмінною", - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України поки не бачить необхідності й можливості переносити запуск енергетичного ринку, який запланований на 1 липня.

Водночас, представник Президента в уряді Андрій Герус заявив, що введення вільного ринку електроенергії в Україні слід відкласти до 1 липня 2020 року.

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