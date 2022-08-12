Организация выставок с уничтоженной техникой оккупантов: Кабмин утвердил план

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"Утвержден план мероприятий по организации выставок уничтоженной военной техники и вооружения вооруженных формирований рф. Мероприятия направлены на информирование украинской и иностранной аудитории об успехах сил безопасности и обороны Украины в отражении российской вооруженной агрессии и нейтрализации российских нарративов и дезинформации", - сообщил Мельничук.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter сообщил, что в трех городах Польши открылась выставка уничтоженной российской техники.

11 июля военную технику рашистов, которую уничтожили Вооруженные силы Украины, выставили и в чешском городе Прага.