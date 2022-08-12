Організація виставок зі знищеною технікою окупантів: Кабмін затвердив план
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів з організації виставок знищеної військової техніки російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
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"Затверджено план заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань РФ. Заходи спрямовані на інформування української та іноземної аудиторії про успіхи сил безпеки і оборони України у відсічі російської збройної агресії та нейтралізацію російських наративів та дезінформації", - повідомив Мельничук.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter повідомив, що у трьох містах Польщі відкрилася виставка знищеної російської техніки.
11 липня військову техніку рашистів, яку знищили Збройні сили України, виставили і в чеському місті Прага.