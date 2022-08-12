Організація виставок зі знищеною технікою окупантів: Кабмін затвердив план

Цитата

"Затверджено план заходів з організації виставок знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань РФ. Заходи спрямовані на інформування української та іноземної аудиторії про успіхи сил безпеки і оборони України у відсічі російської збройної агресії та нейтралізацію російських наративів та дезінформації", - повідомив Мельничук.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter повідомив, що у трьох містах Польщі відкрилася виставка знищеної російської техніки.

11 липня військову техніку рашистів, яку знищили Збройні сили України, виставили і в чеському місті Прага.