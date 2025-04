“За нашу і вашу свободу”: у трьох містах Польщі відкрилася виставка знищеної російської техніки

Цитата

“Варшава. Вроцлав. Сьогодні – у Познані. За підтримки нашого друга Міхала Дворчика, у третьому польському місті проходить виставка російської техніки, знищеної українською армією – доказ російських злочинів, і водночас – символ сили української армії та народу”, – написав Резніков.

Деталі

Зокрема, у Варшаві, Вроцлаві та Познані, за підтримки керівника Офісу Прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика, відкрилася виставка знищеної російської техніки під час війни в України – “За нашу і вашу свободу”.

Za wolność naszą i waszą



Warsaw.Wroclaw. Today - in Poznan. With the support of our friend @michaldworczyk, the 3rd city hosts the exhibition of rus equipment destroyed by #UAarmy - a proof of war crimes & at the same time - a symbol of the strength of the army & people https://t.co/X260Z3hmU0

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 22, 2022

Доповнення

11 липня у Празі відкрилася виставка російської військової техніки, яку знищили Збройні сили України.