"За нашу и вашу свободу": в трех городах Польши открылась выставка уничтоженной российской техники

Цитата

“Варшава. Вроцлав. Сегодня – в Познани. При поддержке нашего друга Михала Дворчика, в третьем польском городе проходит выставка российской техники, уничтоженной украинской армией – доказательство российских преступлений, и одновременно – символ силы украинской армии и народа”, – написал Резников.

Подробности

В частности, в Варшаве, Вроцлаве и Познани, при поддержке руководителя Офиса Премьер-министра Польши Михала Дворчика, открылась выставка уничтоженной российской техники в ходе войны в Украине – “За нашу и вашу свободу”.

Za wolność naszą i waszą



Warsaw.Wroclaw. Сегодня - в Познане. С помощью нашего приятеля @michaldworczyk, 3rd city hosts разработки rus equipment destroyed by #UAarmy - proof war crimes & в тот же день - как символ of the strength of the army & people https://t.co/X260Z3hmU0

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 22, 2022

Дополнение

11 июля в Праге открылась выставка российской военной техники, которую уничтожили Вооруженные силы Украины.