У Празі покажуть знищену в Україні російську техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Сьогодні у Празі відкриється виставка російської військової техніки, яку знищили Збройні сили України. Про це повідомило посольство України в Чехії, інформує УНН.
Цитата
"У понеділок, 11 липня, у Празі відкриється виставка військової техніки російських окупантів, знищеної під час бойових дій в Україні", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У столиці Чехії покажуть російський танк Т-90, протитанковий комплекс "Штурм", зенітний комплекс "Бук" та інше озброєння, яке знищили ЗСУ.
На виставці також будуть ракети і снарядів, які російські війська випустили по українських містах.
За даними Мінкульту, виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід вільний.
Нагадаємо
27 червня виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у Варшаві.