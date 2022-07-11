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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Празі покажуть знищену в Україні російську техніку

У Празі покажуть знищену в Україні російську техніку

Київ • УНН

 • 177152 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Сьогодні у Празі відкриється виставка російської військової техніки, яку знищили Збройні сили України. Про це повідомило посольство України в Чехії, інформує УНН.

Цитата

"У понеділок, 11 липня, у Празі відкриється виставка військової техніки російських окупантів, знищеної під час бойових дій в Україні", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У столиці Чехії покажуть російський танк Т-90, протитанковий комплекс "Штурм", зенітний комплекс "Бук" та інше озброєння, яке знищили ЗСУ. 

На виставці також будуть ракети і снарядів, які російські війська випустили по українських містах.

За даними Мінкульту, виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід вільний.

Нагадаємо

27 червня виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у Варшаві.

Українські Національні Новини

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