У Празі покажуть знищену в Україні російську техніку

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"У понеділок, 11 липня, у Празі відкриється виставка військової техніки російських окупантів, знищеної під час бойових дій в Україні", – ідеться у повідомленні.

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У столиці Чехії покажуть російський танк Т-90, протитанковий комплекс "Штурм", зенітний комплекс "Бук" та інше озброєння, яке знищили ЗСУ.

На виставці також будуть ракети і снарядів, які російські війська випустили по українських містах.

За даними Мінкульту, виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід вільний.

Нагадаємо

27 червня виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у Варшаві.