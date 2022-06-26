У Варшаві відкриється виставка знищеної російської техніки

Деталі

На виставці будуть представлені:

▪️ основний бойовий танк російської армії — Т72Б (знищений силами оборони України під час бою 31 березня 2022 року біля с. Дмитрівка Бучанського району, у передмісті Києва);

▪️ 152-мм САУ “Мста-С” (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині; в артилерійських дуелях з цією САУ беруть участь, зокрема, польські САУ “Краб”);

▪️ зразки снарядів РСЗВ “Ураган” та “Смерч” (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).

Експозиція відкриється в історичному центрі польської столиці — на Замковій площі.

У церемонії відкриття візьмуть участь:

▪️ заступник Міністра оборони України Ганна Маляр;

▪️ керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща — міністр Міхал Дворчик;

▪️ державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич;

▪️ тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.

Представників ЗМІ запрошують на 9.30.

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