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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Варшаві відкриється виставка знищеної російської техніки

У Варшаві відкриється виставка знищеної російської техніки

Київ • УНН

 • 146115 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні, 27 червня, у Варшаві відкриється виставка російської техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час відсічі збройної агресії рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

На виставці будуть представлені:

▪️ основний бойовий танк російської армії — Т72Б (знищений силами оборони України під час бою 31 березня 2022 року біля с. Дмитрівка Бучанського району, у передмісті Києва);

▪️ 152-мм САУ “Мста-С” (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині; в артилерійських дуелях з цією САУ беруть участь, зокрема, польські САУ “Краб”);

▪️ зразки снарядів РСЗВ “Ураган” та “Смерч” (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).

Експозиція відкриється в історичному центрі польської столиці — на Замковій площі.

У церемонії відкриття візьмуть участь:

▪️ заступник Міністра оборони України Ганна Маляр;

▪️ керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща — міністр Міхал Дворчик;

▪️ державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич;

▪️ тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.

Представників ЗМІ запрошують на 9.30.

Нагадаємо

В Україні організували тур до Чорнобаївки. Відправитися на екскурсію до легендарного села під Херсоном можна буде після закінчення війни, а купити квиток — вже зараз, тим самим підтримавши українських захисників і наблизивши довгоочікувану перемогу.

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