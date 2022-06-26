У Варшаві відкриється виставка знищеної російської техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні, 27 червня, у Варшаві відкриється виставка російської техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час відсічі збройної агресії рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
На виставці будуть представлені:
▪️ основний бойовий танк російської армії — Т72Б (знищений силами оборони України під час бою 31 березня 2022 року біля с. Дмитрівка Бучанського району, у передмісті Києва);
▪️ 152-мм САУ “Мста-С” (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині; в артилерійських дуелях з цією САУ беруть участь, зокрема, польські САУ “Краб”);
▪️ зразки снарядів РСЗВ “Ураган” та “Смерч” (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).
Експозиція відкриється в історичному центрі польської столиці — на Замковій площі.
У церемонії відкриття візьмуть участь:
▪️ заступник Міністра оборони України Ганна Маляр;
▪️ керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща — міністр Міхал Дворчик;
▪️ державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич;
▪️ тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.
Представників ЗМІ запрошують на 9.30.
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