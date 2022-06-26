В Варшаве откроется выставка уничтоженной российской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка российской техники, уничтоженной или захваченной силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
На выставке будут представлены:
▪️ основной боевой танк российской армии — Т72Б (уничтожен силами обороны Украины во время боя 31 марта 2022 около с. Дмитровка Бучанского района, в пригороде Киева);
▪️ 152-мм САУ “Мста-С” (повреждена артиллерией ВСУ на Сумщине; в артиллерийских дуэлях с этой САУ участвуют, в частности, польские САУ “Краб”);
▪️ образцы снарядов РСЗО “Ураган” и “Смерч” (разрушительное неизбирательное оружие, используемое русской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, что есть военным преступлением).
Экспозиция откроется в историческом центре польской столицы — на Замковой площади.
В церемонии открытия примут участие:
▪️ заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр;
▪️ руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша — министр Михал Дворчик;
▪️ государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;
▪️ временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.
Представителей СМИ приглашают на 9.30.
Напомним
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