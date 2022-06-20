Побачити Чорнобаївку та… допомогти ЗСУ: в Україні з'явилися екскурсії до легендарного села під Херсоном

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Аеродром у Чорнобаївці, який з перших днів війни окупаційна російська армія використовує як командний пункт та місце збору своєї бойової авіації, неодноразово зазнавав ударів української артилерії. Станом на кінець травня кількість вдалих атак перевищила двадцять, а самі рашисти між собою називають село “чистилищем” для живої сили та цвинтарем для військової техніки. Для українців же Чорнобаївка, якій вони масово присвячують жарти, меми та пісні, стала справжньою легендою та яскравим символом безстрашної боротьби України з божевільним сусідом.

У повоєнний час це місце, безумовно, буде одним із найбільш популярних напрямків для туризму, куди потягнеться безліч бажаючих на власні очі побачити українську версію бермудського трикутника, в якому [майже] містичним чином щоразу зникала техніка, боєприпаси та командири “другої армії світу”.

Передбачаючи попит, відомий в Україні центр туризму та відпочинку “ХерсON”, що спеціалізується на авторських турах півднем країни, розробив оригінальну екскурсію до Чорнобаївки. Вона включає візит на аеродром з обгорілими фрагментами російських вертольотів та іншої кацапської техніки, до останків командного пункту рашистських вояк, відвідування тематичного музею, де гід розповість цікаві факти з воєнної історії Чорнобаївки, зокрема про те, як саме українським військовим вдавалося десятки разів накривати вогнем ворога, чому окупанти вперто продовжували тягнути в прокляте для них місце нову техніку, і скільки представників вищого військового командування РФ закінчили службу, а з нею й життя, в Чорнобаївці.

Замовити тур можна за посиланням https://chernobaevka.org

Друга частина екскурсії — розважальна. Можна буде позмагатися у спритності, збиваючи в тирі іграшкові Z-вертольоти, а потім підкріпитися в ресторані “Смажений кацапчик”, замовивши котлети по-чорнобаївськи та келих місцевого вина “Кім Миколаївський”. А у вільний час поспілкуватися з місцевими жителями, які пережили російську окупацію, та за бажанням допомогти їм у відбудові та відновленні села*.

Купив екскурсію — допоміг ЗСУ

Тури до Чорнобаївки стануть можливими вже після нашої перемоги, але прямо зараз її можна наблизити, купивши квиток на екскурсію онлайн на сайті агентства. Коштує він 699 грн. В цю вартість входить трансфер з Херсона до Чорнобаївки та назад, послуги професійного гіда, вхідний квиток у тематичний музей, а також обід у ресторані.

На місці, крім того, можна буде придбати пазл-сувенір “Збери москаля”.

За словами творців туру до Чорнобаївки, всі виручені від реалізації квитків гроші до закінчення війни будуть спрямовані на потреби Збройних сил України, на підтримку партизанського руху, а також на допомогу мешканцям Херсона та області, які перебувають в окупації. Після перемоги частину коштів, отриманих від продажу турів, організатори планують перераховувати на відновлення об’єктів, що постраждали у Чорнобаївці, у тому числі житлових будинків.

*Програма туру може змінюватись залежно від повоєнних реалій.