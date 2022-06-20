Увидеть Чернобаевку и… помочь ВСУ: в Украине появились экскурсии в легендарное село под Херсоном

Детали

Аэродром в Чернобаевке, который с первых дней войны оккупационная российская армия использует в качестве командного пункта и места сбора своей боевой авиации, неоднократно подвергался ударам украинской артиллерии. По состоянию на конец мая, количество удачных атак превысило двадцать, а сами рашисты между собой называют село “чистилищем” для живой силы и кладбищем для военной техники. Для украинцев же Чернобаевка, которой они массово посвящают шутки, мемы и песни, стала настоящей легендой и ярким символом бесстрашной борьбы Украины с обезумевшим соседом.

В послевоенное время это место определенно будет одним из самых востребованных направлений для туризма, куда потянутся вереницы желающих своими глазами увидеть украинскую версию бермудского треугольника, в котором [почти] мистическим образом раз за разом исчезала техника, боеприпасы и командиры “второй армии мира”.

Предвосхищая спрос, известный в Украине центр туризма и отдыха “ХерсON”, специализирующийся на авторских турах по югу страны, разработал оригинальную экскурсию в Чернобаевку. Она включает визит на аэродром с обгоревшими фрагментами российских вертолетов и прочей техники, к останкам командного пункта рашистских вояк, посещение тематического музея, где гид расскажет интересные факты из военной истории Чернобаевки, в частности о том, как именно украинским военным удавалось десятки раз накрывать огнем врага, почему скудоумные оккупанты упорно продолжали тянуть в проклятое для них место новую технику, и сколько представителей высшего военного командования РФ закончили службу, — а с ней и жизнь — в Чернобаевке.

Заказать тур можно по ссылке https://chernobaevka.org/

Вторая часть экскурсии — развлекательная. Можно будет посоревноваться в ловкости, сбивая в тире игрушечные Z-вертолеты, а после подкрепиться в ресторане “Смажений кацапчик”, заказав котлеты по-чернобаевски и бокал местного вина “Ким Николаевский”. А в свободное время пообщаться с местными жителями, пережившими российскую оккупацию, и при желании помочь им отстраивать и восстанавливать свое село*.

Купил экскурсию — помог ВСУ

Туры в Чернобаевку станут возможными уже после нашей победы, но прямо сейчас ее можно приблизить, купив билет на экскурсию онлайн на сайте агентства. Стоит он 699 грн. В эту стоимость входит трансфер из Херсона в Чернобаевку и обратно, услуги профессионального гида, входной билет в тематический музей, а также обед в ресторане. На месте, кроме того, можно будет приобрести пазл-сувенир “Собери москаля”.

По словам создателей тура в Чернобаевку, все вырученные от реализации билетов деньги до окончания войны будут направляться на нужды Вооруженных сил Украины, в поддержку партизанского движения, а также в помощь жителям Херсона и области, находящимся в оккупации. После победы часть средств, полученных от продажи туров, организаторы планируют перечислять на восстановление пострадавших объектов, в том числе жилых домов, в Чернобаевке.

*Программа тура может изменяться в зависимости от послевоенных реалий.