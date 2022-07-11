В Праге покажут уничтоженную в Украине российскую технику
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня в Праге откроется выставка российской военной техники, которую уничтожили Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии, информирует УНН.
Цитата
"В понедельник, 11 июля, в Праге откроется выставка военной техники российских оккупантов, уничтоженной во время боевых действий в Украине", – говорится в сообщении.
Детали
В столице Чехии покажут российский танк Т-90, противотанковый комплекс "Штурм", зенитный комплекс "Бук" и другое вооружение, которое уничтожили ВСУ.
По данным Минкульта, выставка продлится до 24 июля на Летенской равнине в районе Прага 7, вход свободный.
Напомним
27 июня выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в Варшаве.