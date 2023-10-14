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Правительство утвердило конкурсную комиссию по отбору главы НАПК

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Кабинет министров Украины принял распоряжение об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата 

«Сегодня на внеочередном заседании Правительства было принято распоряжение Кабинета Министров Украины "Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции"», - говорится в сообщении. 

Детали 

Сообщается, что члены Конкурсной комиссии, определенные Кабинетом Министров Украины на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции:

•  Лора Стефан - исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для ЕК, Всемирного банка, Программы развития ООН, ОЭСР, Председатель Региональной антикоррупционной инициативы;

•  Мэтью Мюррей - глава антикоррупционной неправительственной и консалтинговой компании “Sovereign Ventures”, ад’юнкт-профессор Колумбийского университета;

•  Андрей Козлов - юрист частной практики

•  кандидат на замену членов Конкурсной комиссии в случае досрочного прекращения их полномочий - Нона Цоцория - эксперт Группы экспертов при Офисе Генерального прокурора Украины при поддержке Совета Европы, член Независимой комиссии для оценки добропорядочности кандидатов в органы самоуправления судей и прокуроров Республики Молдова.

Члены конкурсной комиссии, определенные Кабинетом Министров Украины:

•  Наталья Онищенко - заместитель директора Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, заведующая Центром правовых проблем гендерной политики Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины;

•  Алла Ивановская - доцент, профессор кафедры конституционного, административного и финансового права, проректор по научной работе Хмельницкого университета управления и права им. Леонида Юзькова;

•  Татьяна Цувина - и. о. заведующего кафедрой гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого;

•  кандидат на замену в случае досрочного прекращения полномочий - Олег Гиляка - начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук Украины.

Полномочия действующего главы НАПК Александра Новикова истекают в январе 2024 года. 

Дополнение

НАПК открыло доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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