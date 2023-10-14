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Уряд затвердив конкурсну комісію з відбору голови НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Цитата 

«Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції"», - йдеться в повідомленні. 

Деталі 

Повідомляється, що члени Конкурсної комісії, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали України міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції:

•  Лора Стефан - виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для ЄК, Світового банку, Програми розвитку ООН, ОЕСР, Голова Регіональної антикорупційної ініціативи;

•  Метью Мюррей - голова антикорупційної неурядової і консалтингової компанії “Sovereign Ventures”, ад’юнкт-професор Колумбійського університету;

•  Андрій Козлов - юрист приватної практики

•  кандидат на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їх повноважень - Нона Цоцорія - експерт Групи експертів при Офісі Генерального прокурора України за підтримки Ради Європи, член Незалежної комісії для оцінки доброчесності кандидатів у органи самоврядування суддів та прокурорів Республіки Молдова.

Члени конкурсної комісії, визначені Кабінетом Міністрів України:

•  Наталія Оніщенко - заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, завідувач Центру правових проблем гендерної політики Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

•  Алла Івановська - доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова;

•  Тетяна Цувіна - в. о. завідувача кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

•  кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень - Олег Гиляка - начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України.

Повноваження чинного голови НАЗК Олександра Новікова закінчуються у січні 2024 року. 

Доповнення

НАЗК відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів.

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