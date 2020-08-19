Правительство утвердило финплан аэропорта "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект акта об утверждении финансового плана ГП МА "Борисполь" на 2020 год. Его утверждение будет способствовать предприятию в получении кредитов. Соответствующее решение единогласно поддержали на заседании в среду, передает корреспондент УНН.
"Проектом акта предлагается утвердить финансовый план аэропорта "Борисполь" на 2020 год. Утверждение финплана будет способствовать предприятию в получении кредитов, по которым давно велись переговоры, для преодоления последствий, вызванных эпидемией коронавируса", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он добавил, что эти меры позволят обеспечить стабильную работу предприятия.
"Общая сумма выплат, согласно финансовому плану, в государственный, местные бюджеты и целевые фонды составит 900 млн грн, при этом планируется получить возмещение налога на добавленную стоимость 90 млн грн и капитальные инвестиции выполнить в размере 744 млн грн", - резюмировал Криклий.
Напомним, ранее Криклий заявил, что государственная авиакомпания будет привлекать самолеты производства "Антонов" для региональных перевозок.