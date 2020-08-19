Уряд затвердив фінплан аеропорту “Бориспіль”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив проект акту про затвердження фінансового плану ДП МА “Бориспіль” на 2020 рік. Його затвердження сприятиме підприємству в отриманні кредитів. Відповідне рішення одноголосно підтримали на засіданні у середу, передає кореспондент УНН.
“Проектом акту пропонується затвердити фінансовий план ДП МА "Бориспіль“ на 2020 рік. Затвердження фінплану сприятиме підприємству в отриманні кредитів, за якими давно велись перемовини, для подолання наслідків, спричинених епідемією коронавірусу”, — зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Він додав, що ці заходи дозволять забезпечити стабільну роботу підприємства.
“Загальна сума виплат, згідно з фінансовим планом, до державного, місцевих бюджетів та цільових фондів становитимуть 900 млн грн, водночас планується отримати відшкодування податку на додану вартість 90 млн грн і капітальні інвестиції виконати у розмірі 744 млн грн”, — резюмував Криклій.
Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що державна авіакомпанія залучатиме літаки виробництва "Антонов" для регіональних перевезень.