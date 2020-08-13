Державна авіакомпанія залучатиме літаки виробництва "Антонов" для регіональних перевезень – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Державна авіакомпанія залучатиме для регіональних перевезень літаки виробництва ДП "Антонов". Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Повідомляється, що міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що на доручення Президента й Прем’єр-міністра та на виконання рішення уряду Міністерство підходить до етапу розробки стратегії авіації, центром якої буде авіабудівництво. Також в планах уряду — створення національного авіаперевізника.
"Модель передбачає, що для регіональних перевезень залучатимуться літаки виробництва "Антонов". І авіакомпанія зможе надавати якісні послуги та водночас бути конкурентною на рівні регіональних та міжнародних пасажирських перевезень, максимально задіюючи потужності нашої авіабудівельної галузі", — додав Криклій.
Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект про реструктуризацію боргів ДП “Антонов”.