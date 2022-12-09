Правительство обеспокоено отсрочкой конкурса на директора НАБУ

Шмыгаль отметил, что Украине сегодня критически необходима помощь международных партнеров.

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«Мы должны ответственно относиться также к нашим обязательствам, поэтому внимательно следим за ситуацией, которая сложилась вокруг конкурса на должность руководителя НАБУ», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что на днях комиссия по проведению конкурса на должность Директора НАБУ приняла решение продлить на две недели срок для принятия документов от лиц, желающих принять участие в отборе.

«Правительство обеспокоено такой отсрочкой. Мы все — власть, общество — рассчитываем, что конкурс будет завершен в срок. Правительство обеспечило все условия для проведения прозрачного и честного конкурса. Теперь комиссия должна как можно быстрее завершить свою часть работы. Надеюсь, что Правительству не придется больше поднимать этот вопрос», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Комиссия объявила конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины в середине ноября.

Тем временем Верховная Рада установила ограничения по назначению директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.