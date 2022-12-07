Конкурс на директора НАБУ продовжили на два тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Термін прийому документів на конкурс на зайняття посади директора НАБУ продовжено до 20 грудня. Про це повідомляє комісія з проведення конкурсу, передає УНН.
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"Термін прийому документів на участь у конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжено до 20 грудня 2022 року. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні комісії,.. яке відбулося 6 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що термін подачі документів продовжено через "непрогнозовану ситуацію з енергозабезпеченням в країні та доступом до інтернету".
Голова комісії Микола Кучерявенко зазначив, що комісія планує оголошення списків кандидатів, допущених до участі в конкурсі, 21 грудня.
"Ми сподіваємося провести перший етап конкурсу цього календарного року”, - додав Кучерявенко.
Доповнення
Комісія оголосила конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України у середині листопада.
Тим часом Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України.
Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.