Конкурс на директора НАБУ продовжили на два тижні

Цитата

"Термін прийому документів на участь у конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжено до 20 грудня 2022 року. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні комісії,.. яке відбулося 6 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що термін подачі документів продовжено через "непрогнозовану ситуацію з енергозабезпеченням в країні та доступом до інтернету".

Голова комісії Микола Кучерявенко зазначив, що комісія планує оголошення списків кандидатів, допущених до участі в конкурсі, 21 грудня.

"Ми сподіваємося провести перший етап конкурсу цього календарного року”, - додав Кучерявенко.

Доповнення

Комісія оголосила конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України у середині листопада.



Тим часом Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України.

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.