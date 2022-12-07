Конкурс на директора НАБУ продлили на две недели
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Срок приема документов на конкурс на занятие должности директора НАБУ продлен до 20 декабря. Об этом сообщает комиссия по проведению конкурса, передает УНН.
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"Срок приема документов на участие в конкурсе на занятие должности директора НАБУ продлен до 20 декабря 2022 года. Такое решение было принято на очередном заседании комиссии, которое состоялось 6 декабря этого года", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что срок подачи документов продлен из-за "непрогнозируемой ситуации с энергообеспечением в стране и доступа к интернету".
Председатель комиссии Николай Кучерявенко отметил, что комиссия планирует оглашение списков кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, 21 декабря.
"Мы надеемся провести первый этап конкурса в этом календарном году”, - добавил Кучерявенко.
Дополнение
Комиссия объявила конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины в середине ноября.
Тем временем Верховная Рада установила ограничения по назначению директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.