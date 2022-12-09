Уряд занепокоєний відтермінуванням конкурсу на директора НАБУ

Шмигаль зазначив, що Україні сьогодні критично необхідна допомога міжнародних партнерів.

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«Ми маємо відповідально ставитися також до наших зобов’язань, тому уважно слідкуємо за ситуацією, яка склалася навколо конкурсу на посаду керівника НАБУ», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що днями комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ прийняла рішення продовжити на два тижні строк для прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у відборі.

«Уряд занепокоєний таким відтермінуванням. Ми всі — влада, суспільство — розраховуємо, що конкурс буде завершено вчасно. Уряд забезпечив усі умови для проведення прозорого та чесного конкурсу. Тепер комісія має якнайшвидше завершити свою частину роботи. Сподіваюся, що Уряду не доведеться більше порушувати це питання», - розповів Шмигаль.

Доповнення

Комісія оголосила конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України у середині листопада.

Тим часом Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України.

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.