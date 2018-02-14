Правительство определило сроки завершения анбандлинга "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от газового монополиста Украины НАК "Нафтогаз Украины" функции транспортировки и хранения газа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Постановление предусматривает четкий механизм и сроки передачи имущества (магистральные газопроводы, подземные хранилища, сервисные службы) "Уктрансгаз" новом независимом газовом оператору Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины" для начала полноценной работы.
Кроме того, протокольным решением акционер "Нафтогаза" - правительство поручил правлению компании, а также "Укртрансгазу" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" как можно быстрее обеспечить подготовительные мероприятия для своевременной реализации этого постановления КМУ, которое вступит в силу после окончательного решения Стокгольмского арбитража, вынесение которого запланировано на конец этого месяца.
Напомним, процесс разделения НАК "Нафтогаз Украины" будет завершен сразу после вынесения решения Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома".