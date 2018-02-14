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Уряд визначив терміни завершення анбандлінгу “Нафтогазу”

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив документ, який визначає чіткі терміни відокремлення від газового монополіста України НАК “Нафтогаз України” функції транспортування і зберігання газу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Постанова передбачає чіткий механізм і терміни передачі майна (магістральні газопроводи, підземні сховища, сервісні служби) “Уктрансгазу” новому незалежному газовому оператору України — ПАТ “Магістральні газопроводи України” для початку повноцінної роботи.

Крім того, протокольним рішенням акціонер “Нафтогазу” — уряд доручив правлінню компанії, а також “Укртрансгазу” та ПАТ “Магістральні газопроводи України” якнайшвидше забезпечити підготовчі заходи для своєчасної реалізації цієї постанови КМУ, яка набере чинності після остаточного рішення Стокгольмського арбітражу, винесення якого заплановано на кінець цього місяця.

Нагадаємо, процес розділення НАК “Нафтогаз України” буде завершений одразу після винесення рішення Стокгольмського арбітражу у справі “Нафтогазу” та “Газпрому”.

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