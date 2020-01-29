Правительство определило приоритетные для ремонта участки дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании определил приоритетные для строительства участки дорог по основным маршрутам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство продолжает масштабное возобновление дорог. К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам", - написал Премьер.
По его словам, это, в частности:
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- М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу);
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- Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;
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- Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;
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- Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);
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- Н-03 Житомир-Черновцы и другие.
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Как сообщал УНН, в 2020 году правительство планирует привлечь на ремонт дорог государственного значения 86,5 млрд гривен.