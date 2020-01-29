Уряд визначив пріоритетні для ремонту ділянки доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні визначив пріоритетні для будівництва ділянки доріг за основними маршрутами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд продовжує масштабне відновлення доріг. До пріоритетних на будівництво віднесено найбільш зруйновані ділянки за основними маршрутами", - написав Прем’єр.
З його слів, це, зокрема:
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- М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю);
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- Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя;
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- Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв;
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- Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг);
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- Н-03 Житомир-Чернівці та інші.
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Як повідомляв УНН, у 2020 році уряд планує залучити на ремонт доріг державного значення 86,5 млрд гривень.