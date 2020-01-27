На ремонт доріг цього року уряд планує залучити 86,5 млрд гривень - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2020 році уряд планує залучити на ремонт доріг державного значення 86,5 млрд гривень. Про це у Facebook написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє УНН.
"У найближчі 5 років дороги стануть символом зростання та розвитку України. Для цього в 2020 році ми плануємо залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення", - написав Гончарук.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що уряд ще визначає пріоритети для будівництва доріг в межах областей, проте в першу чергу будуватимуть там, де будуть найважливіші об’єкти соціальної інфраструктури.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Укравтодорі назвали "причини" інтенсивної руйнації дорожнього покриття.