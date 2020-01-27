На ремонт дорог в этом году правительство планирует привлечь 86,5 млрд гривен - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В 2020 году правительство планирует привлечь на ремонт дорог государственного значения 86,5 млрд гривен. Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает УНН.
"В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины. Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения", - написал Гончарук.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что правительство еще определяет приоритеты для строительства дорог в пределах областей, однако в первую очередь будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.
Как сообщалось ранее в УНН, в Укравтодоре назвали "причины" интенсивного разрушения дорожного покрытия.