В Укравтодорі назвали "причини" інтенсивної руйнації дорожнього покриття

"У нас відбувається інтенсивна руйнація дорожнього покриття за рахунок того, що річковий транспорт не зовсім ефективно працює, Укрзалізниця має теж свої обмежені можливості, а експорт зерна збільшується кожного року і темпи такі не спадають, досить суттєво збільшуються", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні, а Гончарук пообіцяв, що за рік в Україні з’явиться 4 тисячі км якісних доріг.