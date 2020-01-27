В Укравтодорі назвали "причини" інтенсивної руйнації дорожнього покриття
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні відбувається інтенсивна руйнація дорожнього покриття через не досить ефективну роботу річкового транспорту та обмежені можливості Укрзалізниці. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік голова компанії Олександр Кубраков, передає кореспондент УНН.
"У нас відбувається інтенсивна руйнація дорожнього покриття за рахунок того, що річковий транспорт не зовсім ефективно працює, Укрзалізниця має теж свої обмежені можливості, а експорт зерна збільшується кожного року і темпи такі не спадають, досить суттєво збільшуються", - сказав Кубраков.
Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні, а Гончарук пообіцяв, що за рік в Україні з’явиться 4 тисячі км якісних доріг.