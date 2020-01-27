В Укравтодоре назвали "причины" интенсивного разрушения дорожного покрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине происходит интенсивное разрушение дорожного покрытия из-за недостаточно эффективной работы речного транспорта и ограниченных возможностей Укрзализныци. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.
"У нас происходит интенсивное разрушение дорожного покрытия за счет того, что речной транспорт не совсем эффективно работает, Укрзализныця тоже имеет свои ограниченные возможности, а экспорт зерна увеличивается ежегодно и темпы такие не проходят, достаточно существенно увеличиваются", - сказал Кубраков.
Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине, а Гончарук пообещал, что за год в Украине появится 4 тысячи км качественных дорог.