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В Укравтодоре назвали "причины" интенсивного разрушения дорожного покрытия

Киев • УНН

 • 16522 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине происходит интенсивное разрушение дорожного покрытия из-за недостаточно эффективной работы речного транспорта и ограниченных возможностей Укрзализныци. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.

В Укравтодоре назвали "причины" интенсивного разрушения дорожного покрытия

"У нас происходит интенсивное разрушение дорожного покрытия за счет того, что речной транспорт не совсем эффективно работает, Укрзализныця тоже имеет свои ограниченные возможности, а экспорт зерна увеличивается ежегодно и темпы такие не проходят, достаточно существенно увеличиваются", - сказал Кубраков.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине, а Гончарук пообещал, что за год в Украине появится 4 тысячи км качественных дорог.

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