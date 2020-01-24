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Криклій: за п’ять років каденції розраховуємо зробити 24 тисячі кілометрів доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні. Про це повідомив у ефірі програми "Сніданок з 1+1" очільник міністерства Владислав Криклій, передає УНН.

Криклій: за п’ять років каденції розраховуємо зробити 24 тисячі кілометрів доріг

"Взагалі за наших 5 років каденції розраховуємо принаймні 24 тисячі кілометрів доріг по Україні відремонтувати, це дороги державного і місцевого значення", - сказав Криклій.

Нагадаємо, за інформацією Кабміну, у 2020 році українці зможуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося.

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