Криклий: за пять лет каденции рассчитываем сделать 24 тысяч километров дорог

"Вообще наших 5 лет каденции рассчитываем по крайней мере 24 тысяч километров дорог по Украине отремонтировать, это дороги государственного и местного значения", - сказал Криклий.

Напомним, по информации Кабмина, в 2020 году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось.