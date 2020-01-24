Криклий: за пять лет каденции рассчитываем сделать 24 тысяч километров дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине. Об этом сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1" глава министерства Владислав Криклий, передает УНН.
"Вообще наших 5 лет каденции рассчитываем по крайней мере 24 тысяч километров дорог по Украине отремонтировать, это дороги государственного и местного значения", - сказал Криклий.
Напомним, по информации Кабмина, в 2020 году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось.