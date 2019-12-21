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Українці у 2020 році можуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг – Кабмін

Київ • УНН

 • 19414 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У наступному році українці зможуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"У 2020 році українці можуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Кабміну, для цього Верховна Рада має ухвалити два законопроекти, які дозволять залучити під державні гарантії 20 млрд грн.

"На сьогодні передбачено 31,5 млрд грн на ремонт та будівництво доріг. Ми знайшли можливість значно збільшити бюджет Дорожнього Фонду. Це дозволить відремонтувати наступного року вдвічі більше доріг", - зазначив Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

За його словами, у Верховній Раді вже зареєстровано два законопроекти - "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" №2661 та "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік" №2660.

"Прийняття Радою цих проектів дозволить Укравтодору залучити додаткове фінансування у розмірі 20 млрд грн під державні гарантії", - повідомив Кубраков.

За його словами, загалом у наступному році планується відремонтувати більше 4 тис. км доріг державного і місцевого значення.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд розпочинає “велике будівництво доріг” з наступного року.

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