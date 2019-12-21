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Украинцы в 2020 году могут получить вдвое больше отремонтированных дорог - Кабмин

Украинцы в 2020 году могут получить вдвое больше отремонтированных дорог - Кабмин

Киев • УНН

 • 19416 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В следующем году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В 2020 году украинцы могут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось", - говорится в сообщении.

По информации Кабмина, для этого Верховная Рада должна принять два законопроекта, которые позволят привлечь под государственные гарантии 20 млрд грн.

"На сегодняшний день предусмотрено 31,5 млрд грн на ремонт и строительство дорог. Мы нашли возможность значительно увеличить бюджет Дорожного Фонда. Это позволит отремонтировать в следующем году вдвое больше дорог", - отметил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

По его словам, в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта - "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" №2661 и "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год" №2660.

"Принятие Радой этих проектов позволит Укравтодору привлечь дополнительное финансирование в размере 20 млрд грн под государственные гарантии", - сообщил Кубраков.

По его словам, в целом в следующем году планируется отремонтировать более 4 тыс. км дорог государственного и местного значения.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство начинает "большое строительство дорог" со следующего года.

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