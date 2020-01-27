Гончарук пообіцяв, що за рік в Україні з’явиться 4 тисячі км якісних доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. До кінця 2020 року в Україні повинно з’явитися чотири тисячі кілометрів якісних доріг. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"В цьому році ми поставили собі за мету збудувати рекордну кількість доріг – мінімум 4 тисячі кілометрів. Мова не про ямковий ремонт, мова про або нове будівництво, або про реконструкцію. На виході нам потрібно мінімум 4 тисячі якісних хороших доріг", - сказав Гончарук.
За його словами, без хороших доріг не буде стрімкого економічного зростання, економічного прориву.
Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні.