Гончарук пообещал, что за год в Украине появится 4 тысячи км качественных дорог

"В этом году мы поставили себе целью построить рекордное количество дорог - минимум 4 тысячи километров. Речь не о ямочном ремонте, речь о или новом строительстве или о реконструкции. На выходе нам нужно минимум 4 тысячи качественных хороших дорог", - сказал Гончарук.

По его словам, без хороших дорог не будет стремительного экономического роста, экономического прорыва.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине.