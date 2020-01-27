Гончарук пообещал, что за год в Украине появится 4 тысячи км качественных дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. До конца 2020 года в Украине должно появиться четыре тысячи километров качественных дорог. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"В этом году мы поставили себе целью построить рекордное количество дорог - минимум 4 тысячи километров. Речь не о ямочном ремонте, речь о или новом строительстве или о реконструкции. На выходе нам нужно минимум 4 тысячи качественных хороших дорог", - сказал Гончарук.
По его словам, без хороших дорог не будет стремительного экономического роста, экономического прорыва.
Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине.