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Гончарук розповів, які дороги в межах областей будуватимуть в першу чергу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Уряд ще визначає пріоритети для будівництва доріг в межах областей, проте в першу чергу будуватимуть там, де будуть найважливіші об’єкти соціальної інфраструктури. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

Гончарук розповів, які дороги в межах областей будуватимуть в першу чергу

“План загальнонаціональних міжнародних доріг вже є в нас, ми розуміємо чітко пріоритети. Не менш важливо будувати дороги і в межах областей, меншого значення, там пріоритети ще визначаються, вони будуть побудовані виходячи з того, де будуть найважливіші, на нашу думку, пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури, опорні школи, лікарні інтенсивного лікування, пріоритетні лікарні”, — зазначив Гончарук.

За його словами, масштабне будівництво доріг має початися з 1 березня.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за цей рік пріоритетом є будівництво дороги “Решетилівка-Дніпро”.

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