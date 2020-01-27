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Гончарук рассказал, какие дороги в пределах областей строить в первую очередь

Киев • УНН

 • 14379 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Правительство еще определяет приоритеты для строительства дорог в пределах областей, однако в первую очередь строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Гончарук рассказал, какие дороги в пределах областей строить в первую очередь

“План общенациональных международных дорог уже есть у нас, мы понимаем четко приоритеты. Не менее важно строить дороги и в пределах областей, меньшего значения, там приоритеты еще определяются, они будут построены исходя из того, где будут самые важные, по нашему мнению, приоритетные объекты социальной инфраструктуры, опорные школы, больницы интенсивного лечения, приоритетные больницы”, — отметил Гончарук.

По его словам, масштабное строительство дорог должно начаться с 1 марта.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за этот год приоритетом является строительство дороги “Решетиловка-Днепр”.

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