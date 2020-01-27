Дорогу на Дніпро планують побудувати за цей рік – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за цей рік пріоритетом є будівництво дороги "Решетилівка-Дніпро". Про це він заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
"Особисто я вважаю пріоритетом, флагманським проектом на цей рік - побудувати дорогу "Решетилівка - Дніпро", де ми маємо досягнути максимальної швидкості. Для того, щоб з’єднати хорошою першокласною дорогою Київ з Дніпром, а потім з Маріуполем. Фактично, від Львова до Маріуполя повинна бути хороша дорога, по якій швидко можна дістатися, звичайно без порушень ПДР", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні.