Дорогу на Днепр планируют построить за этот год - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за этот год приоритетом является строительство дороги "Решетиловка-Днепр". Об этом он заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год, передает корреспондент УНН.
"Лично я считаю приоритетом, флагманским проектом на этот год - построить дорогу "Решетиловка - Днепр", где мы должны достичь максимальной скорости. Для того, чтобы соединить хорошей первоклассной дорогой Киев с Днепром, а затем с Мариуполем. Фактически, от Львова в Мариуполь должна быть хорошая дорога, по которой быстро можно добраться, обычно без нарушений ПДД", - сказал Гончарук.
Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине.