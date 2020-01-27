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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Дорогу на Днепр планируют построить за этот год - Гончарук

Киев • УНН

 • 17352 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за этот год приоритетом является строительство дороги "Решетиловка-Днепр". Об этом он заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год, передает корреспондент УНН.

Дорогу на Днепр планируют построить за этот год - Гончарук

"Лично я считаю приоритетом, флагманским проектом на этот год - построить дорогу "Решетиловка - Днепр", где мы должны достичь максимальной скорости. Для того, чтобы соединить хорошей первоклассной дорогой Киев с Днепром, а затем с Мариуполем. Фактически, от Львова в Мариуполь должна быть хорошая дорога, по которой быстро можно добраться, обычно без нарушений ПДД", - сказал Гончарук.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине.

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