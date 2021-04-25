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Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером Пашиняном

Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером Пашиняном

Киев  •  УНН

 • 17134 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Армении.

Детали

В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту в день подачи премьером прошение об отставке или в день первой сессии новоизбранного парламента, выражения недоверия правительству, неодобрения программы правительства.

Позже в воскресенье президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

"На основании статьи 130 Конституции Армении принять отставку правительства", - говорится в указе.

Чиновники продолжают выполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

Контекст

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своей отставке. Он продолжит исполнять обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов. Также он отметил, что правящая партия "Общественный договор" примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.

Решение о проведении внеочередных выборов было принято после встречи Пашиняна с Саркисяном и руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Тогда Пашинян назвал голосование "лучшим выходом из сложившейся ситуации".

Дополнение

25 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота после того, как Генеральный штаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьера. В армянской армии выразили решительный протест из-за увольнения военачальника и призвали правительство во главе с премьер-министром Пашиняном уйти в отставку.

1 марта руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян предложил армянскому премьеру Николу Пашиняну заключить "сделку" с внеочередных парламентских выборов для выхода страны из внутриполитического кризиса.

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