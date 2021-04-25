Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром Пашиняном

Деталі

Відповідно до статті 158 Конституції Вірменії, уряд подає прохання про свою відставку президенту в день подачі прем'єром прохання про відставку або в день першої сесії новообраного парламенту, висловлення недовіри уряду, несхвалення програми уряду.

Пізніше в неділю президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду.

"На підставі статті 130 Конституції Вірменії прийняти відставку уряду", - йдеться в указі.

Урядовці продовжують виконання своїх обов'язків до формування нового уряду.

Контекст

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про свою відставку. Він продовжить виконувати обов'язки до проведення позачергових парламентських виборів. Також він зазначив, що правляча партія "Громадський договір" візьме участь в майбутніх 20 червня дострокових парламентських виборах.

Рішення про проведення позачергових виборів було прийнято після зустрічі Пашиняна з Саркісяном і керівником опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагіком Царукяном. Тоді Пашинян назвав голосування "найкращим виходом із ситуації, що склалася".

Доповнення

25 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту після того, як Генеральний штаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єра. У вірменській армії висловили рішучий протест через звільнення воєначальника і закликали уряд на чолі з прем'єр-міністром Пашіняном піти у відставку.

1 березня керівник опозиційної парламентської фракції "Світла Вірменія" Едмон Марукян запропонував вірменському прем'єру Ніколу Пашіняну укласти "угоду" з позачергових парламентських виборів для виходу країни з внутрішньополітичної кризи.