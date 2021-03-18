Пашинян назвав дату проведення дострокових виборів у Вірменії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Позачергові парламентські вибори в Вірменії пройдуть 20 червня, заявив в Facebook прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян, передає УНН.

Деталі

“Сьогодні відбулася моя зустріч з керівником (опозиційної) фракції „Процвітаюча Вірменія“ Гагіком Царукяном. На зустрічі ми зафіксували, що найкращий вихід із внутрішньополітичної ситуації, що склалася — це позачергові парламентські вибори”, — написав він.

У прийнятті рішення прем’єр-міністр також опирався на обговорення питання з президентом Вірменії Арменом Саркісяном, правлячою парламентською фракцією “Мій крок” і керівником опозиційної парламентської фракції “Світла Вірменія” Едмоном Марукяном, йдеться в пості.

Події раніше

У четвер на брифінгу міністр навколишнього середовища, член правління партії Нікола Пашиняна “Цивільний договір” Романос Петросян заявив, що влада Вірменії найближчим часом оголосить дату проведення дострокових парламентських виборів.

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