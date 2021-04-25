Пашинян заявив про відставку

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"Згідно з домовленістю з президентом і політичними силами, я сьогодні йду у відставку для проведення дострокових парламентських виборів 20 червня. Парламент два рази поспіль не обере нового прем'єра, після чого законодавчий орган силою закону розпуститься і будуть призначені позачергові вибори", - зазначив він.

Додамо

При цьому Пашинян зазначив, що, незважаючи на статус виконуючого обов'язки, буде в повному обсязі здійснювати повноваження глави кабінету.

"До проведення дострокових виборів я буду в повному обсязі виконувати обов'язки прем'єр-міністра, згідно з конституцією і законами", - сказав він.

Раніше

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку в квітні перед позачерговими парламентськими виборами.

Звертаючись до жителів Вірменії, він пообіцяв служити країні ще краще, ніж раніше в разі підтримки виборців. Якщо ж громадяни не підтримають команду Пашиняна, то він запевнив, що передасть владу.

Контекст

18 березня Пашинян після проведення політичних консультацій з президентом і лідерами трьох парламентських фракцій заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня. Однак після цього оголошення опозиція виступила із заявою, що новий виток протестів, який триває з кінця лютого, в країні не зупиниться.